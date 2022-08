Le visage des Huskies demeurera très jeune pour leur édition 2022-2023.

Sur 23 joueurs, seulement cinq ont 19 ou 20 ans. Qui plus est, un total de sept recrues se greffent à la formation.

En attaque, Bill Zonnon, Olivier Dubois, Benjamin Brunelle, Thomas Verdon et Samuel Rousseau se sont taillé un poste. Défensivement, deux nouveaux visages s'ajoutent, en Axel Dufresne et Theo Lemieux.

Devant les buts, les Huskies misent sur l'un des meilleurs tandems du circuit en Thomas Couture, 20 ans, et Kyle Hagen, jeune gardien prometteur de 17 ans.

La profondeur de la meute était impressionnante au camp cette année. Plusieurs joueurs de calibre junior majeur ont dû être coupés.

«On savait au commencement du camp qu'on allait avoir plusieurs jeunes joueurs. Il y a aussi l'aspect de la disponibilité des postes. Anthony Clutchey, Mathieu Pelletier et Justin Carbonneau ont connu un bon camp, mais on n'avait pas assez de places pour tout le monde. Pour eux, c'est mieux de jouer plus dans une autre ligue que de rester ici et de ne pas jouer. On aime bien la structure de notre équipe.», explique l'entraîneur-chef, Brad Yetman.

Les Huskies ont également bougé à la date limite des transactions, envoyant l'attaquant Carter Murchison aux Islanders de Charlottetown en retour d'un choix tardif au prochain repêchage.

Formation complète :

Gardiens

#30 Kyle Hagen (17 ans)

#33 Thomas Couture (20 ans)

Défenseurs

#2 Alex Carr (18 ans)

#3 Emeric Gaudet (18 ans)

#8 Axel Dufresne (17 ans)

#10 Dyllan Gill (18 ans)

#14 Felix Allard (19 ans)

#22 Coen Strang (18 ans)

#23 Theo Lemieux (17 ans)

#29 Edouard Cournoyer (20 ans)

Attaquants

#6 Bill Zonnon (16 ans)

#7 Jakub Hujer (18 ans)

#11 Olivier Dubois (17 ans)

#12 Tristan Allard (20 ans)

#13 Benjamin Brunelle (17 ans)

#15 Anthony Turcotte (19 ans)

#16 Daniil Bourosh (18 ans)

#17 Louis-Philippe Fontaine (18 ans)

#18 Thomas Verdon (17 ans)

#19 Mathis Perron (18 ans)

#21 Leighton Carruthers (18 ans)

#26 Samuel Rousseau (17 ans)

#27 Jeremie Minville (18 ans)