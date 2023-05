L'Amossois Nicolas Roy va vivre des émotions fortes ce soir (vendredi), alors qu'il entame la finale de l'Ouest dans la Ligue nationale de hockey.

Avec ses Golden Knights de Vegas, il accueille les Stars de Dallas.

Il ne reste que quatre équipes en lice pour la coupe Stanley, dont celle du jeune homme d'Amos.

Après avoir éliminé Connor McDavid et les Oilers d'Edmonton, ce sera encore une belle bataille pour le joueur de centre:

«On est vraiment content de comment on joue. De ressortir avec la victoire, on croit encore plus en notre groupe. Ça augure bien. On a un autre gros défi avec Dallas, mais je suis super excité, j'ai hâte que ça commence.»

Roy revendique quatre points (1-3) en 11 matchs, avec un différentiel de 0, 52,6% aux mises en jeu, 20 mises en échec, sept tirs bloqués et six revirements provoqués.

Dans les deux premières rondes, Roy a eu comme mission de surveiller des vedettes comme Mark Scheifele, Kyle Connor, Leon Draisaitl et Connor McDavid.