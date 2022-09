C'est une grosse journée à Amos mardi pour le monde des mines.

Après une absence de deux ans, la journée maillage minière va réunir des passionnés de l'industrie à la recherche d'occassions d'affaires.

Au menu : déjeuner-conférence, rendez-vous planifiés et 5@7 de l'Institut canadien des mines.

C'est l'occasion d'échanger, mais aussi de former des alliances.

Le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie du Centre-Abitibi, Mathieu Proulx :

«C'est l'occasion pour les fournisseurs de services de la MRC d'Abitibi de se mettre en contact direct avec les entreprises minières qui ont un impact important sur l'économie de la région. Ça permet de sortir des boîtes courriels et du téléphone, de voir du monde en personne. On va voir comment les choses évoluent et quels sont les besoins aussi.»

En 2019, lors de la dernière édition, 90 personnes avaient participé à l'événement.