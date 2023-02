L'ère Maxime Desruisseaux commence par une éclatante victoire des Foreurs de Val-d'Or à la maison, 7-0 contre un des bons clubs de la LHJMQ, Victoriaville, jeudi soir.

Quelques heures plus tôt, Desruisseaux avait vu le titre de directeur hockey s'ajouter à celui d'entraîneur-chef.

Le défenseur Mavrick Gauthier a profité du moment pour marquer son premier but en carrière, en 176 matchs:

«Ça fait du bien, ça faisait longtemps que je le cherchais. Elle ne voulait pas rentrer. Ça m'enlève un poids. Ça s'est passé vite. La rondelle est apparue sur ma palette, il y avait un gars devant moi, j'ai visé le haut du but et elle est allée dedans. Je ne m'en souviens plus trop honnêtement, ça s'est passé vite.»

Le Rouynorandien Mathis Ouellet inscrit quatre points, une première pour lui dans la ligue.

Devant le filet de Val-d'Or, Mathys Fernandez bloque 33 rondelles pour son premier jeu blanc en carrière.

Le vert et or a marqué quatre fois sur le jeu de puissance.

Les Foreurs reçoivent les Huskies de Rouyn-Noranda dimanche après-midi.