La livraison des maisons des aînés de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or accuse un colossal retard, comme plusieurs autres au Québec.

Initialement, elles devaient être livrées au printemps dernier, en 2023.

Dans le nouveau calendrier du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, on parle maintenant d'une livraison à l'automne 2024.

C'est pratiquement un an et demi de retard. Une situation que déplore Linda Caron, députée libérale de La Pinière.

«Pire encore, 17 maisons sont construites, livrées, mais fermées faute de personnel. Qui souffre pendant ce temps-là? Les aînés, qui sont de plus en plus nombreux à attendre de plus en plus longtemps», a-t-elle affirmé.

Les deux projets de 48 unités ont été lancés en 2021.

On ignore pour l'instant si les budgets seront respectés et une date plus précise pour l'entrée des résidents.