Les policiers de Val-d'Or ont souvent des interventions délicates à faire, et c'est encore arrivé récemment.

Dans son vlogue, SQTV explique pourquoi, lors d'une récente arrestation dans un parc au centre-ville, il a fallu plusieurs policiers pour finalement mettre la main au collet d'un homme qui troublait la paix.

Plusieurs scènes ont été filmées par les policiers, avec leurs caméras corporelles.

Le sergent Jean-Raphaël Drolet de la SQ explique que Daniel, un nom fictif, est connu des milieux policiers :

«On lui a demandé de se calmer et on a même tenté de le convaincre d'aller prendre du repos. Ce matin-là, un cinquième appel qui est entré impliquant Daiel. Il était tellement agressif que des employés d'un commerce ont vérrouillé les portes de l'établissement pour l'empêcher de rentrer. À plusieurs reprises dans le passé, Daniel a résisté à son arrestation et a été agressif. Avant même d'intervenir avec lui, on avait toutes ces informations. Maintenant, vous avez des bons éléments entre les mains pour comprendre les interventions à plusieurs policiers.»

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=JnJDD-euc9c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1U9T-wpGmtcz1FgyCdBoiPTaFbmRtGkUEI6gIdcnJ7Mj-wJsdeHYROrIk