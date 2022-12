Après La Morandière et Rochebaucourt qui fusionneront en 2023, un autre regroupement pourrait voir le jour dans la MRC d'Abitibi.

La municipalité de St-Félix-de-Dalquier aimerait faire qu'un avec la Ville d'Amos. De prime abord, le maire d'Amos admet ne pas être chaud à l'idée de se regrouper.



«Par contre, il y a des regroupements qui ont du sens et que les situations sont gagnantes gagnantes. Quand St-Félix nous a approchés, c'est parce qu'ils vivent certaines problématiques que je n'aborderai pas aujourd'hui. Je pense qu'avec la situation géographique de St-Félix et d'Amos et les services offerts, il y a beaucoup de maillage à faire. Il y a de l'intérêt de notre côté.»

- Sébastien D'Astous, maire d'Amos

Le Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) accompagnera les municipalités dans cette démarche. Une analyse externe sera nécessaire pour déterminer les avantages et les inconvénients.

Le maire d'Amos estime normal que la question soit soulevée, avec le peu de main-d'oeuvre et les mandats qu'envoie le gouvernement aux municipalités qui sont de plus en plus complexes.

Sébastien D'Astous invite par ailleurs les autres municipalités intéressées par un potentiel regroupement à lever la main afin de les inclure dans les analyses.