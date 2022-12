Le gouvernement du Québec accordera-t-il le fameux statut particulier que demande l'Abitibi-Témiscamingue en santé?

La question se pose, maintenant que le ministre caquiste responsable de l'Abitibi-Témiscamingue est Mathieu Lacombe.

Le député de Papineau, en Outaouais, lors de son dernier mandat, a reçu à obtenir de son gouvernement ce statut pour un réseau de la santé.

En Abitibi-Témiscamingue, le milieu exige la même chose, parce qu'il estime que le manque de personnel met en péril l'offre de soins.

Mathieu Lacombe reconnait qu'il y a des similitudes entre l'Outaouais et l'Abitibi-Témiscamingue dans les problèmes d'attraction et de rétention de la main-d'oeuvre, mais ajoute que les raisons sont différentes.

Le principal intéressé va prendre connaissance du dossier avant de se prononcer.

« Je vais travailler avec mes collègues là-dessus et on verra la suite des choses. Christian Dubé l'a déjà dit clairement. Lorsqu'il y a une différence entre les régions, la solution ne peut être la même partout. La solution peut être adaptée à chacune des régions. Justement, en Outaouais, on l'a eu pour d'autres raisons. »

- Mathieu Lacombe

L'Outaouais a reçu un statut particulier en 2019, en raison d'un retard en financement public, notamment en santé. La motion de Mathieu Lacombe, qui était alors ministre de la Famille, a été adoptée sans opposition.