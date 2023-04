La MRC de la Vallée-de-l'Or termine l'année 2022 avec un surplus cumulé de 1,1M$.

C'est non négligeable sur un budget total de moins de 20 millions de dollars.

Les élus y voient là une bonne gestion des finances et une marge de manoeuvre en cas d'imprévu.

Le conseil analyse ses options pour distribuer ses excédents, mais ça pourrait servir à réduire la dette ou à pallier l'augmentation des coûts d'opération des matières résiduelles.

«Ça va bien, on gère très serré et on en santé. On génère beaucoup de revenus autonomes, comme la gestion des baux villégiature, les gravières et sablières, il y a des redevances. On fait aussi de la coupe forestière à la MRC, dans les lots intramunicipaux, en bordure des villes et le long des routes.»

- Martin Ferron, préfet de la MRCVO

La firme Daniel Tétreault CPA a rédigé le rapport financier 2022.