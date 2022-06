Suzanne Blais a du pain sur la planche d'ici à l'élection provinciale.

La députée d'Abitibi-Ouest dit être prête pour les prochains mois et continue de se décrire comme une politicienne de terrain.

La caquiste fixe ses priorités d'ici au scrutin :

«Il y a la santé et l'éducation, avec la construction des écoles de La Motte et de La Sarre. Je pense aux résidences pour personnes âgées de Palmarolle et Macamic. Il faut aussi voir l'hôpital d'Amos, avec l'agrandissement des soins intensifs, l'urgence et le bloc opératoire.»

Jusqu'ici, Guy Bourgeois (PLQ) et Alexandre Lapierre (Québec solidaire) sont aussi confirmés dans le comté pour le scrutin d'octobre.