Suzanne Blais se dit «mission accomplie».

Quatre ans après son élection, la députée d'Abitibi-Ouest dit avoir appris à la vitesse grand V et avoir livré dans son comté.

Suzanne Blais se dit d'abord et avant tout une femme de terrain.

«C'est beaucoup de travail, c'est du 7/7, mais je suis fière. Ma force, c'est sur le terrain. J'ai fait de très belles réalisations. Juste dans le comté, le gouvernement a investi plus de 200 millions de dollars. On le voit dans les écoles, les CLSC, CHSLD et dans les infrastructures pour petites municipalités. Je suis très heureuse», affirme-t-elle.

La députée sortante estime qu'un élu dans le parti au pouvoir peut en faire plus : «Ça fait toujours la différence. Mon cheval de bataille, c'est la santé. On s'en vient bien, un pas à la fois.»

