La caquiste Suzanne Blais est réélue dans Abitibi-Ouest.

Elle obtient la confiance des électeurs, pour un deuxième mandat de suite, avec 47% des votes.

«On a des grands défis alarmants comme les pénuries et les problèmes en santé. On doit travailler tous ensemble, les élus, le ministère, les syndicats et la population. On doit le faire ensemble pour faire avancer notre situation.»

Samuel Doré du Parti québécois est deuxième, à 21%, devant le solidaire Alexis Lapierre à 16%.

Le taux de participation est à 64%.

