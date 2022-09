La caquiste Suzanne Blais souhaite régler la couverture cellulaire toujours déficiente dans sa circonscription, en Abitibi-Ouest, qui regroupe la MRC du même nom et la MRC d'Abitibi.

D'ailleurs, la candidate peut compter sur l'appui de son parti, puisque le gouvernement sortant promet de créer un fonds de 3 milliards de dollars pour l'ensemble québécois d'ici 2026.

La CAQ souhaite également convertir la majorité du réseau cellulaire à la technologie 5G d'ici 2030 et déployer la fibre optique partout en province.

«Lorsque je pars d'Amos et que je m'en vais à mon bureau à La Sarre, il y a de l'interférence. Alors, il y a des moments où on n'est plus capable de se servir de notre cellulaire. Tout le secteur Rochebaucourt, Champneuf et La Morandière, le cellulaire est quasi inexistant. À Dupuy et La Reine, c'est difficile. C'est essentiel pour nos citoyens et pour le développement économique de notre région.», reconnait Suzanne Blais.

Dans un deuxième temps, la CAQ promet d'offrir de meilleurs soins aux Témiscabitibiens en formant et recrutant des médecins et professionnels en soins supplémentaires.

Dans l'ensemble du Québec, le parti souhaite investir 400 millions de dollars afin de notamment dénicher 660 médecins et 5 000 professionnels.

«C'est urgent de trouver du personnel en santé. Notre ministre de la Santé, Christian Dubé, travaille pour la décentralisation. Ça va toucher différents volets, que ce soit au niveau des spécialisations, de l'enseignement, de la modernisation de l'équipement et on sait que nos centres hospitaliers ont besoin d'amour. Il y a beaucoup de rénovations et d'agrandissement qui s'en viennent en Abitibi-Témiscamingue.», indique la députée sortante.