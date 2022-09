Le procès au civil de Billy Taillefer et Hugues Duguay est en marche.

Les deux hommes, maintenant âgés dans la cinquantaine, demandent chacun 40 millions de dollars à la Ville de Val-d’Or (la Sûreté municipale en 1990) et au Procureur général du Québec pour leurs années passées en prison dans l’Affaire Sandra Gaudet.

L’adolescente a été tuée à Val-d’Or en mars 1990.

Quelques semaines plus tard, Taillefer et Duguay étaient arrêtés et accusés. Au terme d'un premier procès, ils ont été reconnus coupables en février 1991.

Une quinzaine de curieux étaient au lancement du procès à la Cour supérieure ce matin (lundi).

D'entrée de jeu, le juge Marc Paradis a rappelé que ce n'était pas une reprise du procès de 1990, mais qu'il devait analyser ce qui a été fait à cette époque pour savoir si la preuve non divulguée à ce moment aurait eu un impact sur l'issu du procès.

Hugues Duguay a été le premier à comparaître. Son avocat, Me Louis Belleau, tentera de prouver pendant les trois semaines du procès qu'il y a eu violation de la Charte des droits et libertés de son client, quand des éléments de preuve n'ont pas été relayés à la Défense.

Dans son témoignage ce matin, Duguay a parlé d'interrogatoires policiers abusifs, de conditions de détention difficiles et d'un premier procès injuste en 1991.

Après que la Cour d'appel ait ordonné un deuxième procès, Duguay a plaidé coupable en 1995 à une accusation réduite d'homicide involontaire. Il a expliqué au tribunal avoir accepté cette offre, malgré son innocence, par crainte d'écoper à nouveau d'une peine à vie.

Après la fin de l'interrogatoire de Hugues Duguay et du contre-interrogatoire, ce sera au tour de Billy Taillefer de témoigner.

CHRONOLOGIE

En 1998, la Commission Poitras et ses travaux sur la façon dont la police menait ses enquêtes criminelles ont forcé la Cour suprême à se pencher à nouveau sur cette cause en 2002, puis, l'année suivante, la condamnation des deux hommes a été annulée.

En 2006, la Couronne a abandonné la possibilité d'intenter un nouveau procès contre Billy Taillefer, après que la Cour ait jugé inadmissible la confession qu'il a faite en 1990.

Depuis ce temps, les deux hommes, qui ont passé chacun une dizaine d'années derrière les barreaux, ont entamé une poursuite civile, dont le montant de la demande a augmenté à quelques reprises.