Billy Taillefer et Hugues Duguay n’en ont pas terminé avec la justice. Les deux hommes de Senneterre font appel de la décision du tribunal rendu à la fin février.

Après plus de deux semaines de procédures au palais de justice de Val-d’Or, le juge Marc Paradis de la Cour supérieure du Québec a rejeté le procès au civil en raison d’un non-respect des délais prescrits pour intenter des procédures judiciaires.



Taillefer et Duguay réclamaient alors à la Ville de Val-d’Or et au Procureur général du Québec une somme de 80 millions de dollars en dommages et intérêts pour leurs années passées en prison.

Ils ont été inculpés en 1991 et en 2000 du meurtre de l’adolescente Sandra Gaudet. Ils ont par la suite retrouvé leur liberté en 2002.

Au procès, ils ont reproché à la Ville de Val-d'Or, via la police municipale de l'époque et au Procureur général du Québec d'avoir bâclé l'enquête entourant le meurtre.

Leurs avocats ont tenté de convaincre le tribunal que les deux hommes ont subi des préjudices en 1990 et lors des procédures qui ont suivi.

Il pourrait se passer plusieurs mois avant que la Cour d'appel du Québec se prononce sur la possibilité d'entendre la cause. La Ville de Val-d'Or a pris acte de la demande d'appel.