Notre région connaît des températures plutôt chaudes pour une fin octobre.

Hier (dimanche) à Val-d'Or, le mercure a atteint 22.4 degrés Celcius, pulvérisant par presque un degré le record précédent, qui datait de 1963. Il a atteint 23 degrés à l'aéroport de Rouyn-Noranda, là aussi un sommet historique.

Le temps chaud se poursuit au moins jusqu'à mercredi, avec des températures dépassant les normales d'au moins dix degrés.

«On a des périodes de redoux chaque année, mais celle-ci est particulièrement douce, belle et longue. Jusqu'à mercredi, on a du temps doux et ensuite on aura un système qui va venir chambouler tout ça.»

- Marie-Ève Giguère, météorologue d'Environnement Canada

À ceux qui pensent à vendre leur pneus d'hiver et leur tuque sur Marketplace, la météorologue sert ce conseil :

«Il y aura un hiver, je vous le promets, il s'en vient d'ailleurs. Pour l'instant, je vous promets qu'on ne va pas chuter sous les normales dans les semaines à venir. On va retourner bientôt à près de cinq degrés le jour et zéro la nuit, ça va revenir. Ne mettez pas votre pelle trop loin.»