Le gardien de but amossois Thomas Sigouin s'alignera dans la Ligue de la Côte Est la prochaine saison.

Le portier de 22 ans signe pour les Lions de Trois-Rivières, filiale des Canadiens de Montréal.

Après un brillant parcours junior, avec Sherbrooke et Québec, Sigouin a joué dans trois clubs différents l'an passé.

Il demeure dans la Ligue de la Côte Est, à un appel de la Ligue américaine :

«Je suis vraiment content d'avoir signé à Trois-Rivières cette année. Au Québec, je suis proche de ma famille et de mes amis. Pour moi, c'était une belle opportunité. Dans la East Coast, on ne sait jamais, des gardiens peuvent être rappelés plus haut en raison de blessure.»

À ses quatre dernières saisons, Sigouin n'a jamais été moins efficace que la barre des .900.