À l'instar de 2022, la charge fiscale des contribuables sera augmentée de 6% pour la prochaine année à Amos.

L’augmentation moyenne du compte de taxes pour une maison unifamiliale moyenne de 234 742$ sera de 164$ en milieu rural. En milieu urbain, il en coûtera 198$ de plus.

En 2023, la Ville d'Amos travaillera avec un budget de 48 M$.

«Je ne cacherai pas que ça a été particulièrement difficile cette année faire le budget. On est dans un contexte post-pandémie où l'inflation est extrêmement élevée. Les frais au niveau des consommables augmentent, que ce soit au niveau de l'essence, du sel de rue et le transport. L'inflation est à plus de 7 %. C'est sur que c'est en exercice budgétaire difficile, mais il est le plus bienveillant pour nos citoyens. »

- Sébastien D'Astous, maire d'Amos