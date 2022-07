Des jeunes de Kitcisakik vont vivre toute une expérience dans les prochains jours.

L'organisme Fun Sport Canada va récompenser leur engagement scolaire par une sortie hors du commun.

15 jeunes vont partir de la région pour se rendre à Wasaga Beach, puis à Canada's Wonderland. Des arrêts sont aussi prévus pour magasiner.

Ces jeunes de 13 à 16 ans ont été choisis pour leurs efforts de la dernière année scolaire.

Responsable pour Fun Sport Canada, voici Pierre Trépanier :

«C'est important, une présence scolaire, le respect des éducateurs et ne pas lâcher. Ce ne sont pas les notes, on regarde surtout l'amélioration.»

Ne pensez pas que le monde scolaire est le seul défi de ces jeunes. Écoutez bien quel défi ils doivent affronter tous les jours :

«Il faut comprendre que les enfants habitent à une heure de route de Val-d'Or. Pour la plupart, ils voyagent en autobus matin et soir, un total de deux heures par jour. Ils prennent l'autobus à 7h00 le matin.»

Pierre Trépanier ajoute qu'il s'agit d'une sortie que les jeunes n'oublieront pas de sitôt.

«Au cours des ans, je les ai amenés à Boston, New York, Toronto ou Tremblant. Je les sors de leur zone de confort. Je vise d'aller en Arizona avec eux à moment donné pour rencontrer d'autres communautés autochtones là- bas. Là, on va leur montrer le lac Huron ou la Baie géorgienne, en plus du magasinage. C'est de l'agrément.»

Un voyage du genre est aussi prévu à l'automne pour des jeunes du secondaire de Lac-Simon.

L'organisme Centraide et la minière Eldorado s'impliquent financièrement dans le projet.