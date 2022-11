C'est la consternation à Macamic après le décès d'une jeune mère de famille.

La tragédie s'est produite vers 6h00 mercredi matin sur la 7è Avenue ouest. Pour une raison qui reste à déterminer, la femme s'est retrouvée en fâcheuse position entre deux voitures.

«Selon nos informations, c'est une dame qui se trouvait dans une cour privée qui s'est retrouvée coincée entre son véhicule et un autre qui était stationné. Un policier formé en enquête collision va se déplacer sur les lieux pour déterminer les causes et circonstances de l'événement.»

- Nancy Fournier, sergente de la SQ

La femme a été transportée dans un état critique au centre hospitalier où son décès a été constaté.

À ce stade-ci de l'enquête, la Sûreté du Québec n'a remarqué aucun élément criminel et les véhicules ne semblaient pas avoir de problème de défectuosité. Aux yeux des forces de l'ordre, ça semble être un bête accident.