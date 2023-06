À l'aube du repêchage LHJMQ, les Huskies et les Foreurs, pour une rare fois dans leur histoire, ont décidé de devenir partenaires de danse.

Le gardien de 16 ans Émile Beaunoyer passe de Rouyn-Noranda à Val-d'Or avec un choix de 6e ronde en 2024. Le vert et or sacrifie pour sa part une sélection de 1re ronde en 2024, de 3e ronde en 2023 et de 5e ronde en 2024.

Du point de vue des Huskies, l'équipe rentre dans son investissement, puisque Beaunoyer a été un choix de 2e ronde. De son côté, Val-d'Or va chercher son gardien du futur après avoir échangé Mathys Fernandez.

«Blackburn et Beaunoyer vont former un beau duo pour la prochaine année. Il va avoir un mentor incroyable en Blackburn. C'est un gardien qui est extrêmement intelligent. Il bouge bien. Il est compact. C'est un gars sérieux et passionné. On est très content de son acquisition parce qu'on vient régler un gros dossier entre les poteaux pour plusieurs saisons», se réjouit le directeur général des Foreurs, Maxime Desruisseaux.

Les Huskies ont aussi officialisé deux autres transactions. Ils échangent le 10e choix au total aux Saguenéens de Chicoutimi pour mettre la main sur l'attaquant biélorusse Andrei Loshko et un 3e choix en 2023.

En raison d'un surplus d'un joueur étranger, la meute expédie le tchèque Jakub Hujer au Phoenix de Sherbrooke contre un 7e choix en 2024.

Loshko vient de connaître une saison de 70 points. Il est donc une amélioration considérable sur Hujer qui a inscrit 20 points l'an dernier.