Avec la période des transactions maintenant ouverte dans la LHJMQ, le pilote des Huskies de Rouyn-Noranda, Brad Yetman, souhaite pouvoir déballer quelques cadeaux dans les prochains jours.

Il aimerait que son directeur général aille chercher de l'aide immédiate pour rivaliser avec les aspirants dès cette année. Figurant au sixième rang du classement général, les Huskies pourraient certainement jouer les trouble-fêtes en série.

Toutefois, Brad Yetman n'est pas dupe. Il sait que la réelle fenêtre de l'équipe pour aspirer aux grands honneurs débutera la saison prochaine. Il est conscient qu'il ne faut pas compromettre les années à venir.

«Avec notre noyau, c'est clair que c'est un temps excitant pour l'équipe et l'organisation. Depuis de l'année, je parle beaucoup avec Yannick [Gaucher] pour voir les besoins et voeux de l'équipe. On aimerait faire des transactions pour aider l'équipe cette année et pour les années à venir. On sait qu'on a vraiment une bonne équipe.»

- Brad Yetman, entraîneur-chef des Huskies

Jusqu'ici, la direction des Huskies a offert un premier cadeau à Brad Yetman. Dimanche, la meute a acquis le défenseur de 18 ans François-James Buteau en provenance du Cape Breton.

Les Huskies pourraient également se laisser tenter par deux hockeyeurs de 19 ans, que ce soit maintenant ou au repêchage. Ainsi, l'équipe comblerait ses casiers de 20 ans pour la prochaine campagne. En ce moment, seul Anthony Turcotte a 19 ans et est éligible à occuper l'un des trois postes.