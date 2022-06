Le ministère des Transports est pointé du doigt pour la lenteur des travaux en Abitibi-Témiscamingue.

Certains chantiers prennent du retard ou sont menacés.

Le dossier a rebondi jusqu'à la réunion des maires de la MRC de la Vallée-de-l'Or.

Le préfet, Martin Ferron, demande que le MTQ ait un budget bonifié et plus de personnel.

«On a le plus grand déficit en infrastructure au Québec, il faut que ça aille plus vite. On ne veut pas se mêler de leurs affaires, mais il faut aussi qu'il y ait une entente rapide avec les ingénieurs (qui sont en grève). Là, on risque d'avoir des travaux reportés et on n'a pas les moyens pour ça.»