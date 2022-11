Les Huskies ont une bonne chance d'ajouter des points de classement en fin de semaine.

La meute joue trois fois à la maison et ça commence ce soir (jeudi), avec la visite de Gatineau.

C'est à l'aréna Glencore, dès 19h00.

L'instructeur-chef Brad Yetman est absent, toujours au championnat mondial des moins de 17 ans.

«Je m'attends à une équipe qui a faim. On doit jouer dans notre identité devant nos partisans. On doit compétitionner, la foule va être derrière nous. Si on garde les jeux simples, on devrait avoir du succès.»

- Redgie Bois, entraîneur-adjoint

Les Huskies ont un point de classement de plus que les Olympiques présentement.