L'année 2022 aura été encore plutôt noire sur le réseau routier de l'Abitibi-Témiscamingue.

Si on inclut le Nord-du-Québec, 14 collisions mortelles sont survenues l'année dernière.

C'est une de moins qu'en 2021 et dans la moyenne des dix dernières années.

À l'échelle provinciale, 266 collisions du genre sur les routes en 2022, une hausse de 21 par rapport à l'année précédente.

«On n'en fait pas une grande histoire, comme si socialement, on accepte que les gens décèdent sur les routes, alors que c'est totalement inacceptable. C'est d'une tristesse. Au lieu de se retrouver avec des «avoir su», on devrait avoir des «en prévision de» et lever le pied.»

- Paul Leduc, capitaine à la Sûreté du Québec