Les Foreurs auront un alignement particulier pour ouvrir la saison.

Le vert et or garde trois gardiens de buts, ce qui ne se voit pas souvent.

William Blackburn et Mathys Fernandez seront accompagnés d'Adam Rouleau.

Le dg des Foreurs, Pascal Daoust :

«On prend le pari d'avoir trois gardiens et qu'Adam va se développer chaque jour avec nous. J'aime mieux avoir plein de scénarios que d'être coincé comme l'an passé.»

Puis, la situation des joueurs de 20 ans retient l'attention. Chaque équipe peut en faire trois par matchs et les Foreurs en gardent quatre, avec Alexandre Doucet, Kale McCallum, Mavrick Gauthier et William Provost.

Pascal Daoust :

«McCallum et Doucet, c'est sans équivoque. Gauthier et Provost ont chacun des choses à apporter. On leur donne l'opportunité de montrer qu'ils méritent la troisième chaise.»

L'alignement des Foreurs :

Gardiens (3) : William Blackburn, Mathys Fernandez et Adam Rouleau

Défenseurs (8) : Nathan Bolduc, Thomas Cibulka, Émile Desjardins, Nathan Drapeau, Mavrick Gauthier, Antoine Lagacé, Kale McCallum, Félix Paquet

Attaquants (15) : Charles-Antoine Beauregard, Nathan Brisson, Jason Desruisseaux, Alexandre Doucet, David Doucet, Alexandre Guy, Thomas Larouche, Zachary Michaud, Mathis Ouellet, Frédéric Potvin, William Provost, Justin Robidas, Zachaël Turgeon, Francis Woods, Zigmund Zold