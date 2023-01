Les Foreurs entament mercredi soir une séquence de trois parties en quatre soirs sur les glaces ennemies.

Ils visitent d'abord les Cataractes de Shawinigan.

Ce sera l'occasion pour le vert et or de venger trois échecs de suite subis contre ces mêmes adversaires.

Le club a beaucoup changé en quelques semaines et le jeune vétéran des Foreurs, Nathan Drapeau, s'attend à voir ses coéquipiers tout donner, chaque soir :

«Justement, vu qu'on est jeunes, on n'a rien à perdre, personne ne s'attend à ce qu'on gagne tout cette année. On doit rester calme, faire des jeux et se développer, parce que ce groupe-là va être ensemble un bon bout de temps encore.»

Par ailleurs, le vert et or confirme que les attaquants Alexis Tanguay et Tommy-Lee Vieira termineront la campagne à Val-d'Or.

Francis Woods quitte pour le junior AAA, mais pourrait être de retour dès l'an prochain, alors que le gardien Adam Rouleau s'en va aux États-Unis, mais lui aussi sera de retour au prochain camp.