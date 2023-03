Les Foreurs ramènent trois points de classement de leur séjour dans l'Est de la province.

Ils ont perdu 6-5 en fusillade hier (dimanche) à Chicoutimi, même s'ils menaient par deux buts en milieu de troisième période.

Samedi, ils se sont fait blanchir 4-0 à Baie-Comeau.

Vendredi, le vert et or a triomphé 5-1, encore à Baie-Comeau. Dans ce match, c'était le baptême de feu du gardien Mathis Lussier. Il a bloqué 48 rondelles. Son entraîneur, Maxime Desruisseaux:

«Je suis très heureux pour Mathis. J'ai eu une discussion avec lui mardi, il a voyagé vers Val-d'Or mercredi et on est partis pour Baie-Comeau jeudi. Il n'a eu qu'une pratique avez nous. Super performance, il nous a tenus dans le match au bon moment.»

Avec un but et deux passes, Nathan Brisson a été le Foreur le plus productif.

Au classement, avec quatre matchs à jouer, les Foreurs ont toujours des chances de faire les séries. Ils ont deux points d'avance sur St-John et un de retard sur Boisbriand.

Prochain match vendredi à la maison.