Le club de motoneigistes de Rouyn-Noranda devra payer plus de 3,7M$ à un homme qui s'est blessé dans ses sentiers.

Selon le Journal de Montréal, l'accident survenu en janvier 2017 a fortement handicapé la vie de James Stover Clendenning.

L'Ontarien de 59 ans avait frappé une souche d'arbre - mesurant 37 cm de haut et 11 cm de large - recouverte de neige dans un des sentiers du club, soit le Trans-Québec 93.

L'impact lui a fait perdre le contrôle de sa motoneige, puis il a râté un virage. Il a ensuite percuté plusieurs arbres.

La victime a été hospitalisée trois mois, a dû subir de nombreuses interventions chirurgicales et vit avec des séquelles autant physiques que psychologiques. M. Clendenning serait souvent épuisé et ne pourrait plus entretenir de longue conversation.

Le père de cinq enfants peine aujourd'hui à s'occuper de sa ferme.

La Cour supérieure n'a pas adhéré à la thèse du Club, comme quoi la souche n'était pas réellement dans le sentier et que M. Clendenning «avait accepté les risques inhérents à la pratique de la motoneige».

Le club de motoneige a donc été condamné à payer près de 3,3 millions de dollars à James Stover Clendenning en dommages moraux et en pertes de revenus ainsi que plus de 300 000 dollars à sa femme et 30 000 dollars à chacun de leurs cinq enfants.