Les amateurs de vélo de montagne de Val-d'Or ont de quoi se réjouir.

Le club Accro-Vélo peut aller de l'avant avec la phase 2 de sa piste d'habileté.

Il y aura deux sentiers, soit un pour les plus jeunes et un autre pour les adeptes de niveau avancé.

La construction devrait débuter fin juillet, permettant aux amateurs d'en profiter cette année.

Le club et le vélo de montagne en général semblent en santé.

Guillaume Julien est l'un des bénévoles du club Accro-Vélo. Il explique que l'organisation compte grossir ses rangs:

«On travaille un peu plus là-dessus. On commence à inviter les gens au chalet d'accueil de la Forêt récréative. On a un beau projet de signalisation. On va remettre des pancartes aux intersections et des cartes des pistes dans les sentiers.»

Les dirigeants rappellent d'ailleurs aux adeptes d'autres sports de respecter les travaux faits pour le vélo de montagne. Tout indique que des gens mal intentionnés se sont rendus à divers endroits et ont causé des dommages qu'il faudra réparer, causant des torts financiers et repoussant le début de saison.