L'Amossois Manuel Gauthier est champion québécois de cyclisme.

Il a réalisé le fait d'armes ce week-end, lors des championnats espoir, dans le secteur de Québec.

Manuel Gauthier était en action chez les moins de 13 ans.

Gauthier termine premier au cumulatif grâce à un éventail de bonnes performances, soit une deuxième place à la course sur route et aux jeux d'habiletés et une troisième place au critérium.

Chez les moins de 15 ans filles, Laurie Anne Sayeur termine troisième au cumulatif, grâce à un excellent critérium.