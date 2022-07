Il faut s'attendre à ce que les Foreurs choisissent un attaquant lors du repêchage européen de la Ligue canadienne qui a lieu vendredi.

Le vert et or compte déjà sur le défenseur tchèque Tomas Cibulka et a une brigade défensive plutôt bien garnie actuellement.

Selon le dg Pascal Daoust, tout peut arriver avec le 12è choix au total, mais c'est en offensive qu'il faut regarder :

«On cherche un attaquant. On a une brigade défensive dans un bel état avec une bonification qui s'en vient au repêchage. On veut un attaquant qui amène de l'offensive et à qui on va donner le temps nécessaire pour devenir un joueur important.»

Le vert et or a donc choisi de ne pas conserver le russe Alexander Myrzabalaev, qui aurait pris un des deux postes de joueur européen et un des trois postes de 20 ans. Pascal Daoust :

«Ce n'est pas avec bonheur, mais c'est terminé. La santé d'Alex est impactée, c'est un gars qui a donné son corps. Il a été opéré il y a un mois et demi et il envisage de ne pas jouer la prochaine saison.»

Chez les Huskies, qui pigent 18è, il faut s'attendre à ce que l'équipe passe, étant déjà bien nantie avec Daniil Bourash et Jakub Hujer.

Le repêchage 2022 sera différent alors qu'il sera impossible de choisir des joueurs russes ou biélorusses, en raison du climat sociopolitique mondial.