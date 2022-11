Ils jouent trois fois en trois soirs, dès ce soir (jeudi).

Ça commence à Halifax, contre les Mooseheads, troisième meilleur club de toute la LHJMQ (.690 d'efficacité).

Chez le vert et or, on surveille le centre de 18 ans, Thomas Larouche.

Joueur invité, il s'est taillé une place dans l'équipe et est actuellement le cinquième meilleur pointeur du club, avec 12 points (6-6) en 23 parties.

Il est même prêt à en donner plus :

«J'essaye de me concentrer surtout sur les performances de l'équipe, mais, personnellement, si je peux contribuer, c'est toujours plus le fun. Je travaille fort tout le temps, si l'opportunité se présente, je vais la prendre.»