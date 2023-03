Le Château Marie-Ève prend de plus en plus forme à Val-d'Or.

Le bloc est de 41 logements à prix modique qui seront loués par des personnes à risque d'itinérance.

C'est dans l'ancien bar Château Inn et le nom va rendre hommage à Marie-Ève Charron, une femme itinérante bien connue en ville qui a été assassinée en 2016.

Dans les dernières heures, l'enseigne a été installée devant le bâtiment. La nuit, elle sera mauve. Les balcons seront éclairés en rouge, orange et jaune.

En principe, les premiers locataires devraient entrer dans les prochaines semaines.

C'est un projet de plus de dix millions de dollars qui a été imaginé en 2011 et lancé plus concrètement en 2016.