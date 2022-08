Sébastien Lemire, député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue, est satisfait de sa dernière session parlementaire.

Parmi ses bons coups, il nomme son étude initiée au Comité permanent de l'industrie et des technologies pour identifier des solutions à la pénurie de main-d'oeuvre en plus d'augmenter la productivité des petites et moyennes entreprises.

Sébastien Lemire se réjouit également de son travail effectué au sein de ce même Comité permanent dont il est le vice-président, alors que plusieurs études sont tombées au feuilleton après le déclenchement des élections. Il a réussi lors de sa réélection à les ramener à l'avant-plan.

Le député se tourne toutefois déjà vers la prochaine rentrée parlementaire pour adresser notamment le dossier des aînés.

«Il faut être capable d'augmenter le revenu des aînés. On a une proposition très concrète de 100$ par mois. J'ai envoyé une pétition par envoi collectif par courrier postal. On a eu plus de 5 000 réponses. Ça témoigne d'une détresse qui est vécue par nos aînés.», se désole le bloquiste.

Sébastien Lemire compte aussi travailler à ramener l'agence de Service Canada en Abitibi-Témiscamingue.

Les derniers mois ont démontré que le gouvernement fédéral a perdu le contrôle, notamment quant aux fraudes à l'assurance-emploi et à l'immigration, puisque les délais continuent d'augmenter.

«Il faut être capable de régionaliser davantage les services. Les infrastructures sont déjà là. On a des bureaux de Service Canada dans chacune des MRC. Il faut former le personnel pour être capable de répondre à nos enjeux spécifiques en région, mais surtout leur donner des moyens d'agir. Je pense aux passeports. Il me semble que ça serait simple qu'il puisse y avoir une imprimante à passeports en Abitibi-Témiscamingue. C'est pénible pour des gens de se rendre sur place, à Gatineau ou Montréal, sans être certain d'avoir un service.», ajoute-t-il.