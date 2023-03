Le budget fédéral déposé mardi aura des retombées positives pour l'Abitibi-Témiscamingue.

C'est l'avis de la directrice principale en fiscalité à Val-d'Or chez Raymond Chabot Grant Thornton, Stéphanie Roy,

Selon elle, l'investissement de 80 milliards de dollars sur 10 ans pour les énergies propres va donner un coup de pouce, entre autres aux mines de lithium pour la filière batterie.

Le «rabais épicerie» et les soins dentaires élargis sont d'autres bons coups pour les citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue.

C'est un budget qui n'est cependant pas parfait, estime la fiscaliste:

«Il n'y a rien pour le logement autre qu'en matière autochtone, où il y a cependant des bonnes choses, avec quatre milliards. On n'a rien pour la pénurie de logement et de main-d'oeuvre. Il n'y a pas non plus grand chose pour les PME, à part une entente avec VCisa et MasterCard pour diminuer les frais de service des petits commerçants.»

