Le karatéka Kent Ouellet ouvre une école de karaté à Val-d'Or.

Le club Karaté-Do est maintenant réalité, après l'aménagement du local.

Le senseï indique que la pandémie a eu un effet bénéfique sur les sports comme les arts martiaux :

«La demande est là et extrêmement présente. Les jeunes et les adultes veulent bouger. Le karaté, comme les autres arts martiaux, c'est une belle discipline. Peu importe l'âge, on peut le faire. Il y a une très bonne demande.»

Les inscriptions sont en branle.

Les premiers cours seront donnés en fin de semaine.

