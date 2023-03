Val-d'Or est le théâtre d'un événement spécial en fin de semaine.

L'organisme Embellir Val-d'Or tient un Horticolloque pour les passionnés et les curieux de jardinage et de nature.

De vendredi à dimanche, il y aura une table ronde, des conférences, la projection d'un documentaire québécois et des exposants gratuits.

«Depuis la pandémie, les gens commencent à jardiner de plus en plus. Avec le coût de la vie qui augmente, si on est capable de produire nos propres légumes, c'est le fun. Avec les écrans qui sont partout, c'est bien d'aller se mettre les mains dans la terre. Il y a plusieurs raisons pourquoi le jardinage est en émergence.»

- Caroline Trudel, cheffe de projet

Il faut se procurer des billets sur le site de l'événement.

https://www.facebook.com/embellirvaldor