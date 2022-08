Un corps a été retrouvé dans un bâtiment résidentiel incendié sur le chemin de la Rivière-Piché dans le secteur Dubuisson, dans la nuit de lundi à mardi.

L'enquête a été transférée à la Sûreté du Québec. Un technicien en scène d'incendie est chargé d'analyser la scène et établir les causes et circonstances de l'événement.

L'appel d'urgence est entré à 2 heures du matin. 15 pompiers ont été mobilisés.