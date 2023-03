La tâche sera colossale pour les Huskies de Rouyn-Noranda mercredi soir.

Depuis Québec, ils affrontent les puissants Remparts, meilleure équipe au classement général, mais qui vient de perdre quatre joutes consécutives.

Les Remparts ont remporté le seul duel entre les deux organisations plutôt cette année, un match serré qui s'est soldé par la marque de 2 à 1.

La formation rouynorandienne a toutefois une carte cachée dans son jeu, en la personne d'Édouard Cournoyer.

Le capitaine de la meute va renouer avec Québec pour la première fois suite à son échange, l'été dernier. Cournoyer a disputé 137 rencontres dans l'uniforme des Diables rouges.

«J'ai vraiment hâte. C'est une date que j'avais encerclée sur le calendrier. C'est tout le temps un petit boost de motivation. C'est toute une machine de hockey. Ils sont très bons défensivement. Ils ont une grosse machine offensive. On a un petit avantage. Je connais leur structure de jeu, leurs forces et leurs faiblesses. Je vais donner le plus de détails possible aux joueurs avant la game. La phase qui va nous aider le plus, c'est de jouer physique. Ce n'est pas une équipe robuste. Je suis confiant en notre groupe. Je suis sûr qu'on va aller chercher au moins une victoire, si ce n'est pas deux», promet Édouard Cournoyer.

Dernièrement, Édouard Cournoyer est en feu. Le défenseur est sur une séquence de six matchs de suite avec au moins un point, dont trois buts.

Avec 36 points, le vétéran de 20 ans connait actuellement la saison la plus productive de sa carrière offensivement dans la LHJMQ.

«Je n'ai jamais été un joueur reconnu pour mon offensive. À Québec, je n'avais pas l'opportunité sur l'avantage numérique. Je n'ai jamais vraiment pu me développer offensivement. J'avais de gros noms devant moi. Il y avait des joueurs repêchés dans la Ligue nationale. Avant junior, j'étais toujours sur l'avantage numérique. Je faisais relativement des points dans toutes mes saisons. Quand je suis arrivé junior, j'ai eu un petit blocage offensivement parce que Québec ne m'a jamais donné l'opportunité que Rouyn m'a donnée cette année. Je dois juste garder les choses simples. Je suis content de pouvoir apporter offensivement à ma dernière année avec les Huskies», conclut-il.

Il ne reste que sept matchs à la saison des Huskies. Ils figurent au 6e rang du classement général.