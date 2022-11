Val-d'Or met la main dans sa poche pour les travaux de l'été prochain au centre-ville.

Le conseil municipal confirme un emprunt d'un peu plus de 500 000$ pour la réfection des services municipaux et le réaménagement de surface de la 3è Avenue, entre les 7è et 8è rues.

La phase 3 va, en principe, se faire en 2023.

«Le montant semble élevé, mais l'emprunt comprend plusieurs choses, comme des frais d'intérêts, il y a déjà des imprévus placés dans l'emprunt. Ça touche aussi le programme de revitalisation pour les propriétaires. C'est un ensemble de mesures, ce n'est pas juste pour les matériaux en surface.»

- Benjamin Turcotte, conseiller municipal responsable du secteur