Les Huskies de Rouyn-Noranda retrouveront pour la deuxième fois et dernière fois de la saison les Sea Dogs de Saint John, cette fois à la maison. La meute a gagné le premier duel, 5 à 2.

Les deux formations vont dans des directions opposées. Si Rouyn-Noranda figure dans le premier tiers du classement, Saint John arrive au dernier rang.



Cependant, avant même d'espérer l'emporter, les Huskies devront cesser les largesses défensives. Ils ont accordé 17 buts à leurs trois derniers matchs.

«Ce ne sont vraiment pas nos gardiens qui sont à blâmer. On a tendance à bien jouer défensivement contre de bonnes équipes et à relâcher contre des équipes de bas de classement, mais ce n'est vraiment pas problématique. Il faut juste essayer d'être constant chaque soir, peu importe contre qui on joue. Saint John sera un bon test. On doit jouer une game pareil comme si on jouait contre Gatineau ou Sherbrooke. Ce sera un bon test pour rebondir et revenir à nos habitudes.»

- Édouard Cournoyer, capitaine et défenseur des Huskies

Avec 51 points chacun, Daniil Bourash et Tristan Allard sont ex aequo au premier rang des meilleurs pointeurs de l'équipe.