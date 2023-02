La plage municipale de Val-d'Or est maintenant ornée d'un nouvel entrepôt.

À la fonte des neiges, il sera notamment utilisé par le club de sauvetage sportif Dam'eauclès pour y mettre ses équipements, comme les embarcations, pour les pratiques sur plage.

La Ville de Val-d'Or commandite à hauteur de 150 000$. Le club participe aussi financièrement.

«On voyageait nos équipements avec une remorque tous les jours de compétition entre un entrepôt en ville et la plage. Là, on épargne sur les soucis et le voyagement, en plus de protéger notre équipement.»

- Serge Bernier, président

Fondé en 1995, le club Dam'eauclès compte bon an mal an une vingtaine d'athlètes.

