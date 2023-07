L'Abitibi-Témiscamingue est loin d'en avoir terminé avec les feux de forêt.

Dans les dernières semaines, tous les regards étaient tournés vers l'Abitibi-Ouest et la municipalité de Normétal, alors que les flammes se sont approchées à 1,5 km de la localité.

Toutefois, aujourd'hui, les acteurs concernés regardent attentivement un brasier de l'Ontario qui pourrait toucher deux municipalités du territoire.

Les détails avec Normand Lagrange, directeur général de la MRC d'Abitibi-Ouest.

« Actuellement, on a les Forces armées canadiennes qui sont là. Le feu de l'Ontario et de Cochrane a fusionné avec notre feu. Il y a donc également des équipes de l'Ontario qui gèrent le feu. Ça nous touche, veut veut pas. Ce feu-là pourrait s'étendre également du côté de Saint-Lambert et de La Reine, mais on nous rassure parce qu'il y a eu beaucoup de travail de fait jusqu'à maintenant. On l'a à l'oeil. »

Heureusement, lors de la dernière fin de semaine, les équipes ont eu la chance de se reposer brièvement, alors que des précipitations de pluie sont tombées.

Cependant, une fois de plus, la présente semaine s'annonce très chaude, selon les prévisions, ce qui rend la situation de nouveau inquiétante quant à la progression des feux de forêt.