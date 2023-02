St-Mathieu-d'Harricana travaille sur un gros projet hivernal.

Le conseil de Ville met sur pied un anneau de glace. Il est sur le terrain de soccer, à l'arrière de la patinoire actuelle.

Il est disponible depuis quelques jours.

Si c'est concluant, le conseil veut créer l'hiver prochain un sentier glacé au parc La Pointe.

«C'est le début d'un immense projet. D'abord et avant tout, on doit s'assurer d'avoir la capacité et les connaissances. On travaille le procédé de faire un sentier dans des conditions plus rustiques. Il existe déjà un sentier de 800 mètres qui se tortille dans la forêt et où l'été, il y a des modules pour les enfants. C'est ça qu'on va bonifier.»

- Martin Roch, maire de St-Mathieu-d'Harricana

C'est une initiative des employés municipaux qui a mené au projet dont la population en entier pourra bénéficier.