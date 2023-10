Bernard Rancourt n'est pas du genre à paresser sur le sofa à longueur de journée. Oh que non!

L'homme de Ste-Germaine-Boulé, en Abitibi-Témiscamingue, a participé au marathon de Montréal en fin de semaine.

C'était son 100è marathon en carrière. Il se rappelle fort bien ses débuts: «C'est en 1982 à Rouyn-Noranda. Il avait commencé ça, entre 1982 et 1987 de mémoire. Je me suis dit que j'allais essayer ça, c'était proche», raconte M. Rancourt.

Des exploits et des souvenirs

Cette fois, le sexagénaire a bouclé le parcours en 3h52m. Dans sa catégorie, il a obtenu le 12è meilleur résultat sur 90.

Sur plus de 3300 participants, il a pris le 837è rang, tous âges et tous sexes confondus.

Tout un exploit, mais ce qu'il retient, ce n'est pas nécessairement le chrono final...

«Un marathon, ça reste un marathon, mais c'est sûr que certains les trajets sont plus beaux. Boston, c'est prestigieux, Ottawa c'est un beau marathon. Quand on va à l'extérieur, comme Chicago. Berlin ou Londres, c'est spécial, c'est un petit voyage en même temps», raconte-t-il.

Bernard Rancourt est d'une grande famille de coureurs. Ils étaient six à franchir le fil d'arrivée au marathon de Montréal. Avec ses frères et soeurs, ils totalisent plus de 550 marathons en carrière.

Bernard Rancourt compte faire de quatre à cinq marathons par année, tant que sa santé va le lui permettre.