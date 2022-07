Un homme de 26 ans est porté disparu à Louvcourt.

Percy James Poucachiche a été vu la dernière fois jeudi dernier (21 juillet), à sa résidence dans un secteur boisé, près des routes 117 et 113.

Ses proches craignent pour sa santé.

L'homme de 5 pieds et 9 pouces et 170 livres a les cheveux et les yeux noirs.

Info : 911 ou 1-800-659-4264