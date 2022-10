Un homme a créé tout un malaise en fin de semaine en Abitibi-Témiscamingue.

Samedi soir, armé, il s'est présenté dans une résidence de La Sarre et a proféré des menaces à plusieurs personnes.

Il a ensuite pris la fuite en auto.

Comme l'explique la sergente Nancy Fournier, de la SQ, il a fallu déployer une équipe pour lui mettre le grappin dessus :

«C'est vers minuit et demi que le véhicule a été localisé sur la route 101, dans le secteur de Destor. Les policiers, assistés du groupe d'intervention et du maître-chien, se sont déployés et ont ratissé le secteur. Il y a eu un périmètre de sécurité établi par mesure préventive.»

Peu avant midi dimanche, l'homme s'est présenté de lui-même au poste de police.

Personne n'a été blessé dans cette histoire. L'individu va faire face à la justice.