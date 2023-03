Un jeune homme d'âge mineur a donné une grande frayeur à bien des gens jeudi à Amos, en Abitibi.

Vers 16h15, un appel aux services d'urgence faisait état d'une personne armée au pavillon La Forêt de l’École secondaire d’Amos.

Les policiers ont immédiatement érigé un périmètre de sécurité et les lieux ont été confinés. Il y a ensuite eu une évacuation jusqu'à la levée du confinement, à 19h45.

Un suspect a été localisé et appréhendé par les policiers à 20h15. L'individu, d'âge mineur, a été libéré, mais l'enquête se poursuit.

Dans cette histoire, aucun coup de feu n'a été tiré et personne n'a été blessé. On ignore toujours à ce moment s'il y avait bel et bien une arme dans l'école secondaire.

Les cours reprennent comme prévu aujourd'hui (vendredi) au Centre de services scolaire Harricana.

Des intervenants psychosociaux seront disponibles dans les prochains jours afin de soutenir les élèves et les membres du personnel qui pourraient en avoir besoin.