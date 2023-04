La Sûreté du Québec demande l'aide de la population pour retrouver un adolescent porté disparu à Val-d'Or.

Samuel Papatie, 17 ans, n'a pas été vu depuis jeudi.

À ce moment, il était à pied sur la 7è rue.

Ses proches ont peur pour sa sécurité.

Samuel Papatie mesure 6 pieds et 1 pouce et pèse 185 livres. Il a les yeux bruns et les cheveux bruns courts.

Si vous avez de l'information, vous pouvez contacter les policiers.